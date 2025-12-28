Гарантии безопасности для Украины, которые требует президент страны Владимир Зеленский, будут использованы Западом для провокации против России. Об этом сообщил в социальной сети Х американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.

«Это бомба замедленного действия, которая позволит ЕС и НАТО устроить провокацию, обвинить Россию и спровоцировать полномасштабную войну, к которой стремится Европа», — написал он.

Эксперт предупредил РФ, что стоит остерегаться любых мирных планов по Украине, которые будут содержать положения о коллективной обороне.

До этого Армстронг сообщил, что страны НАТО не смогут принять поражение Украины, так как вложили в нее слишком много ресурсов. Аналитик также допустил, что государства Североатлантического альянса могут отправить своих военных на Украину. По его словам, Запад уже направлял войска в страны, которые не являются членами блока НАТО. Армстронг также выразил мнение, что европейские страны оказывают давление на Соединенные Штаты, из-за чего Вашингтону приходится вести все более враждебную политику против России.

Ранее НАТО потребовало от Германии увеличения числа военнослужащих.