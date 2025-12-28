Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В США предупредили Россию о масштабной провокации

Аналитик Армстронг: НАТО готовит провокацию против России
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Гарантии безопасности для Украины, которые требует президент страны Владимир Зеленский, будут использованы Западом для провокации против России. Об этом сообщил в социальной сети Х американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.

«Это бомба замедленного действия, которая позволит ЕС и НАТО устроить провокацию, обвинить Россию и спровоцировать полномасштабную войну, к которой стремится Европа», — написал он.

Эксперт предупредил РФ, что стоит остерегаться любых мирных планов по Украине, которые будут содержать положения о коллективной обороне.

До этого Армстронг сообщил, что страны НАТО не смогут принять поражение Украины, так как вложили в нее слишком много ресурсов. Аналитик также допустил, что государства Североатлантического альянса могут отправить своих военных на Украину. По его словам, Запад уже направлял войска в страны, которые не являются членами блока НАТО. Армстронг также выразил мнение, что европейские страны оказывают давление на Соединенные Штаты, из-за чего Вашингтону приходится вести все более враждебную политику против России.

Ранее НАТО потребовало от Германии увеличения числа военнослужащих.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27518605_rnd_7",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+