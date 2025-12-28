Размер шрифта
Россия признает Тайвань неотъемлемой частью Китая

Лавров: Россия против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, это неотъемлемая часть Китая. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу хорошо известна, неизменна и была неоднократно подтверждена на высшем уровне. Российская сторона признает Тайвань неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме», — подчеркнул Лавров.

28 декабря представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй назвал Тайвань «пороховой бочкой» из-за поставок оружия США. Он отметил, что «силы Тайваня», растрачивая деньги налогоплательщиков, пытаются нарастить военную мощь, продвигая сепаратистскую повестку.

До этого МИД Китая объявил о введении санкций против 20 оборонных компаний США в связи с поставками вооружения на Тайвань. Как отмечается, причиной наложенных ограничений стали недавние крупные поставки американского оружия на Тайвань, являющийся, по мнению Пекина, китайским регионом. Эти действия, как заявляет внешнеполитическое ведомство КНР, являются серьезным нарушением принципа «одного Китая».

Ранее Лавров рассказал о реакции ЕС на коррупционные скандалы в Киеве.

