Лавров заявил о нестабильности ситуации в Газе

Лавров: говорить об установлении прочного мира в Газе преждевременно

Ситуация в секторе Газа нестабильна, говорить об установлении прочного мира преждевременно. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС.

«Говорить о наступлении прочного мира преждевременно. Регулярно поступают сообщения о нарушениях режима прекращения огня. Сохраняются ограничения на ввоз гумпомощи», — сказал он.

Министр отметил, что российская сторона неоднократно высказывала свои оценки по ситуации в Газе, поддерживая международные посреднические усилия.

Еще в октябре Лавров сообщил, что у России остается скепсис насчет достижения устойчивого урегулирования в секторе Газа. Москва надеется, что все договоренности по плану президента США Дональда Трампа по Газе будут выполнены, отмечал он.

7 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

Ранее в МИД Египта рассказали, когда может начаться второй этап соглашения по Газе.