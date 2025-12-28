Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Лавров заявил о нестабильности ситуации в Газе

Лавров: говорить об установлении прочного мира в Газе преждевременно
Сергей Гунеев/РИА Новости

Ситуация в секторе Газа нестабильна, говорить об установлении прочного мира преждевременно. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС.

«Говорить о наступлении прочного мира преждевременно. Регулярно поступают сообщения о нарушениях режима прекращения огня. Сохраняются ограничения на ввоз гумпомощи», — сказал он.

Министр отметил, что российская сторона неоднократно высказывала свои оценки по ситуации в Газе, поддерживая международные посреднические усилия.

Еще в октябре Лавров сообщил, что у России остается скепсис насчет достижения устойчивого урегулирования в секторе Газа. Москва надеется, что все договоренности по плану президента США Дональда Трампа по Газе будут выполнены, отмечал он.

7 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

Ранее в МИД Египта рассказали, когда может начаться второй этап соглашения по Газе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27518677_rnd_7",
    "video_id": "record::f0bf703d-da88-4f07-aa7f-fa2cce7d1edc"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+