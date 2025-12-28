Путину доложили об обстановке в Димитрове и Гуляйполе

Размер шрифта
Командиры доложили Путину об обстановке в Димитрове и Гуляйполе
Сергей Бобылев/РИА Новости

Командиры подразделений, участвовавших в освобождении Димитрова и Гуляйполя, рассказали президенту России Владимиру Путину об обстановке в этих городах. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам командира 5-й мотострелковой бригады полковника Рамиля Фасхутдинова, в настоящее время на передовом пункте управления бригадой проводится проверка зданий, сооружений, подвалов и жилых кварталов. Он рассказал, что также проводится поиск и уничтожение разрозненных малых групп украинских войск. Российские военные также приступили к разминированию улиц и зданий, а также оказанию медицинской и гуманитарной помощи местному населению.

Он уточнил, что подразделения бригады выполняли задачу по освобождению Димитрова с 6 сентября по 26 декабря, она была разбита на три этапа. Бригада завершила разгром формирований украинских войск в городе 27 декабря.

27 декабря в ходе совещания в пункте управления объединенной группировки войск президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова об освобождении населенных пунктов в ДНР. Командующие группировок «Центр» и «Восток» доложили главе государства о ходе выполнения боевых задач и об успешном освобождении городов Димитрова и Гуляйполя.

Ранее украинский военнопленный рассказал об отношении командования.

