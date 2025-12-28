Размер шрифта
В Госдуме предложили смягчить условия УДО для матерей

Депутаты ЛДПР предложили смягчить требования к УДО для матерей
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили разрешить условно-досрочное освобождение (УДО) женщинам, отбывшим четверть срока наказания за преступление небольшой тяжести, в случае беременности или наличия ребенка в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, соответствующий законопроект 28 декабря был направлен в правительство России. Сейчас российское законодательство допускает применение УДО лишь в отношении беременных женщин и матерей детей в возрасте до четырех лет.

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает обновить часть 3.1 статьи 79 УК РФ, чтобы разрешить условно-досрочное освобождение беременным женщинам и женщинам с детьми до 14 лет после отбытия не менее четверти срока наказания, если они осуждены за преступления небольшой тяжести.

26 декабря газета «Известия» писала, что обновленные правила назначения единого пособия для семей с детьми и беременных женщин начнут действовать с 1 января 2026 года.

Единое пособие назначается в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка или 50, 75, 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного человека, если оно выплачивается беременной женщине. При его назначении рассчитывается среднемесячный доход семьи за 12 месяцев.

Ранее в Госдуме предложили разрешить работникам выбирать зарплатный банк.

