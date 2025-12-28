Размер шрифта
Новости. Общество

В Германии готовятся к сокращению рабочих мест в металлургии

Tagesschau: в тяжелой промышленности ФРГ сократят десятки тысяч рабочих мест
Markus Schreiber/AP

Ассоциация немецких работодателей в сфере тяжелой промышленности Gesamtmetall ожидает дальнейших крупных сокращений сотрудников в 2026 году. Об этом пишет новостной портал Tagesschau.

По словам Gesamtmetall Оливера Зандера, промышленность Германии теряет порядка 10 тыс. рабочих мест ежемесячно.

«Налоги, затраты на электроэнергию и оплату труда в Германии настолько высоки, что для многих компаний производство здесь просто не окупается», — сказал он.

Занятость населения в данной сфере снижается уже 21 месяц подряд.

До этого глава Ассоциации работодателей Германии (BDA) Райнер Дульгер сообщил, что ФРГ находится в самом длительном кризисе со времен ее основания. Дульгер призвал к сокращению бюрократии в стране. Это предоставит гражданам больше свободы для развития, уверен он.

Издание Bild сообщало, что треть немецких компаний планирует сократить рабочие места в следующем году.

Ранее сообщалось, что министерство по делам ветеранов США планирует масштабное сокращение.

