Россияне смогут контролировать работу управляющих компаний с 1 января

Управляющие компании (УК) многоквартирных домов с 1 января будут обязаны вести отчет о своей деятельности по единому образцу и размещать его в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Об этом рассказал РИА Новости зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Ранее отчеты тоже существовали, но единого формата для них не было, а потому каждая УК отдавала сведения в удобном исключительно для них формате. Это не позволяло объективно сравнивать эффективность работы компаний и анализировать финансовые потоки. Теперь Минстрой РФ утвердил единый стандарт отчета», — подчеркнул депутат.

Парламентарий отметил, что благодаря новым правилам работу управляющих компаний смогут контролировать как вышестоящие органы, так и сами жильцы, даже не обладая при этом какими-то специфическими знаниями.

«В ежегодных отчетах должно быть указано, как именно расходуются средства, то есть мы наконец-то приходим к той самой прозрачности платежей», — подчеркнул Аксененко.

До этого Госдума приняла закон о домовых чатах жильцов в мессенджере Max. Как отмечается, новый закон обязывает управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по обращению с ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты.

Ранее многоквартирные дома обязали создать чаты жильцов в Max.