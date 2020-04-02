Соблюдение режима самоизоляции в Москве теперь контролируется современными технологиями

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что со 2 апреля соблюдение режима самоизоляции заболевшими коронавирусом и членами их семей особо контролируется с помощью современных технологий. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Собянин напомнил, что пациенты с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому. По его словам, большинство заболевших строго соблюдают режим изоляции, однако 100%-й гарантии ответственного поведения дать невозможно. В связи с этим власти приняли решение ввести в городе соответствующие меры.

По последним данным, в России выявлено 3 548 случаев заражения новым коронавирусом, большинство из них в Москве. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.