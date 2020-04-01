Россияне пожаловались на сбой в работе Mail.ru

Пользователи сообщили о сбоях в работе коммуникационного портала Mail.Ru, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Чаще всего люди жаловались на сбой в работе почты (65%), еще 27% сообщили о том, что у них не открывается сайт, и 8% не смогли выполнить вход в учетную запись.

Стоит отметить, что на сбой пожаловались только пользователи России. В частности, больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода, Смоленска и не только.

В настоящее время причина сбоя неизвестна.

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