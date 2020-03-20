ГП потребовала у Роскомнадзора блокировки восьми фейков о коронавирусе
Генеральная прокуратура обратилась к Роскомнадзору с требованием блокировки восьми недостоверных публикаций о коронавирусе, в том числе на «Эхе Москвы», пишет пресс-служба надзорного ведомства.
В сообщении отмечается, что речь идет о материале «Эха Москвы», в котором политолог В.Соловей рассказывает о якобы 1600 смертях от коронавируса и 130-180 тысячах зараженных в России.
Генпрокуратура объясняет, что распространяемые ложные сведения вызывают панику среди населения и стимулируют правонарушения.
По официальной информации, в стране коронавирусом заразились 253 человека. Скончалась одна 79-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом, но смерть была вызвана тромбом.
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