Netflix призвали замедлить потоковую передачу из-за карантина

Европейский союз попросил Netflix и другие cтриминговые платформы прекратить показывать видео в высоком разрешении, чтобы не допустить ситуации, при которой интернет упадет из-за его масштабного использования во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает CNN Business.

Как стало известно, европейские чиновники выражают обеспокоенность огромной нагрузкой на пропускную способность интернета, поскольку многие страны сейчас находятся на принудительном карантине. В связи с возросшей на глобальную сеть нагрузкой сотни миллионов людей по всему миру работают из дома, дети не посещают школы.

Еврокомиссар Тьерри Бретон, отвечающий за внутренний рынок ЕС, в среду, 19 марта, написал в своем Twitter, что общался с генеральным директором Netflix (NFLX) Ридом Хастингсом. Чиновник попросил главу стримингового сервиса замедлить потоковую передачу, чтобы обеспечить доступ к интернету для всех людей.

Как отмечается, Netflix согласилась с данной просьбой и уже начала регулировать качество потоков в соответствии с доступной пропускной способностью сети, а также предприняла необходимые меры для того, чтобы доступ к Всемирной паутине ни у кого из пользователей сети не прекратился.