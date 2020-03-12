Брат Эскобара продает клиентам поддельные «золотые» телефоны

Родной брат колумбийского наркобарона Пабло Эскобара продает клиентам фальшивый гибкий телефон Galaxy Fold стоимостью в $400. Об этом сообщает Gizmodo.

Блогер из США Маркес Браунли решил заказать прорекламированный смартфон Эскобара и проанализировать его.

Сначала американец заказал гибкий телефон за $350, но посылку он так и не получил. Спустя время он заказал вторую версию гаджета за $400, ему вновь не отправили посылку.

После случившегося он написал обо всем на своей странице в Twitter, на которую подписано более 3,5 млн человек.

С Браунли тут же связались представители компании и прислали аппарат. Но он оказался поддельным.

Блогеру прислали телефон Samsung Galaxy Fold, обклеенный золотой пленкой. А на экране гаджета было фото наркобарона Пабло Эскобара.

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