Брат Эскобара продает клиентам поддельные «золотые» телефоны
Родной брат колумбийского наркобарона Пабло Эскобара продает клиентам фальшивый гибкий телефон Galaxy Fold стоимостью в $400. Об этом сообщает Gizmodo.
Блогер из США Маркес Браунли решил заказать прорекламированный смартфон Эскобара и проанализировать его.
Сначала американец заказал гибкий телефон за $350, но посылку он так и не получил. Спустя время он заказал вторую версию гаджета за $400, ему вновь не отправили посылку.
После случившегося он написал обо всем на своей странице в Twitter, на которую подписано более 3,5 млн человек.
С Браунли тут же связались представители компании и прислали аппарат. Но он оказался поддельным.
Блогеру прислали телефон Samsung Galaxy Fold, обклеенный золотой пленкой. А на экране гаджета было фото наркобарона Пабло Эскобара.
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