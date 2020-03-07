Армия Израиля предотвратила кибератаку ХАМАС

Армия Израиля предотвратила кибератаку палестинского движения ХАМАС, хакеры пытались получить доступ к телефонам номеров израильских военнослужащих через аккаунты в соцсетях с изображениями привлекательных девушек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, палестинцы пытались внедрить вирус-шпион в телефоны военных. Хакеры под видами девушек в социальных сетях предлагали загрузить вредоносную программу.

По словам руководителя армейской пресс-службы Йонатана Конрикуса, ХАМАС впервые использовал сгенерированные женские голоса, которые могли общаться с военнослужащими или посылать им аудиосообщения.

В израильской армии отметили, что программа-шпион получала возможность удаленно делать снимки.

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