Армия Израиля предотвратила кибератаку ХАМАС
Армия Израиля предотвратила кибератаку палестинского движения ХАМАС, хакеры пытались получить доступ к телефонам номеров израильских военнослужащих через аккаунты в соцсетях с изображениями привлекательных девушек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, палестинцы пытались внедрить вирус-шпион в телефоны военных. Хакеры под видами девушек в социальных сетях предлагали загрузить вредоносную программу.
По словам руководителя армейской пресс-службы Йонатана Конрикуса, ХАМАС впервые использовал сгенерированные женские голоса, которые могли общаться с военнослужащими или посылать им аудиосообщения.
В израильской армии отметили, что программа-шпион получала возможность удаленно делать снимки.
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