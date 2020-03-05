Twitter тестирует аналог stories в Instagram
Социальная сеть Twitter в тестовом режиме запустила новую функцию, которая напоминает stories в Instagram. Об этом рассказал представитель Twitter Кайвон Бейкпур.
«Мы услышали вас и работали над созданием новых возможностей», — написал Бейкпур.
Он рассказал, что компания создала аналог stories, которые называются Fleets. Новая функция позволит людям делиться «скоротечными» мыслями, которые исчезнут из профиля через сутки. Fleets появятся в верхней части ленты. Отреагировать на них можно только с помощью эмодзи.
Отмечается, что новая функция позволит пользователям размещать не только фотографии, текстовые сообщения, но и видео.
Fleets уже начали тестировать на Android и iOS в Бразилии.
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