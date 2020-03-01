В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пассажиров. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, сервис уже запустил новую функцию в тестовом режиме.

Уточняется, что теперь водитель может поставить в приложении пользователю оценку от одного до пяти баллов. Таким образом, рейтинг будет складываться из 40 последних оценок.

В издании добавили, что данный показатель можно посмотреть в меню: под именем или почтой, привязанной к мобильным приложениям «Яндекс.Такси» и Uber.