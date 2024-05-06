Атака ВСУ по Запорожской области оставила без света 700 абонентов

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины совершили удар беспилотниками по региону, из-за чего 700 абонентов остались без света. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«700 абонентов Каменско-Днепровского района остались без электричества после атаки вражеских БПЛА на подстанцию. Специалисты работают над ликвидацией последствий теракта и восстановлением критической инфраструктуры», — сообщил Балицкий.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

До этого сообщалось, что взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Запорожье. Подробности не приводятся. Также нет информации от местной администрации о том, что происходит в городе. По состоянию на 22:20 в контролируемых украинскими силами районах Запорожской области действует режим воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове произошли взрывы.