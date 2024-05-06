Автомобили скорой помощи на месте атаки БПЛА в Борисовском районе со стороны ВСУ.

«Смотри, чисто за тачкой летит»: дроны ВСУ атаковали «Газели» с рабочими под Белгородом Число жертв атаки дронов ВСУ на автобусы в Белгородской области выросло до семи

В Белгородской области дроны-камикадзе взорвали автобусы, которые везли на смену сотрудников местных свинокомплексов. На месте погибли шесть человек, десятки пострадавших, в том числе дети. Последние были в легковушке, которая попала под удар вместе с автобусами. Губернатор региона заявил, что ВСУ сменили тактику и перешли к массовым нападениям на мирных жителей.

Дроны-камикадзе атаковали два автобуса с рабочими в Белгородской области, погибли шесть человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм... Пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами», — уточнил Гладков.

По последней информации, число погибших выросло до семи . Умер мужчина, получивший проникающее ранение брюшной полости и многочисленные осколочные ранения. Его успели довезти до больницы, но он скончался на операционном столе.

Также увеличилось количество пострадавших. По данным Минздрава, ранены 40 человек, из них уже трое детей. Госпитализировали 30 пациентов, включая всех несовершеннолетних. Еще десять получили медицинскую помощь амбулаторно.

Все погибшие — сотрудники ГК «Агро-Белогорье» , ведущего российского производителя свинины.

«Имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. Информация по погибшим и раненым будет уточняться», — сообщила пресс-служба компании.

Холдинг пообещал выплатить родственникам погибших по 1 млн руб . Для раненых предусмотрена материальная помощь в размере от 250 тыс. до 500 тыс. руб.

«Агро-Белогорье» входит в перечень системообразующих организаций России, головной офис в Белгороде. Поддерживает российских военных на Украине, периодически отправляя им продовольствие. Председатель совета директоров Владимир Зотов в конце апреля получил благодарность от командования Воздушно-десантных войск России.

«Важнейшая миссия настоящего российского бизнеса — помогать! Поддерживать родной регион, поддерживать нашу великую Родину! И мы всегда откликаемся на любой призыв, более того — и сами стараемся проявлять инициативу. От всего сердца желаю нашей армии, нашим солдатам успешного и скорейшего достижения всех целей и задач», — писал Зотов в соцсетях.

Как велась атака

Инцидент произошел около 7:00 мск в районе села Березовка Борисовского района. Две «Газели» везли на работу сотрудников «Агро-Белогорье», дроны подкараулили автобусы на дороге Грайворон — Березовка — Белгород, недалеко от поворота на село Грузское. Вместе с рабочими под удар попала легковушка с детьми.

По словам Гладкова, украинские военные четыре раза подряд били по машинам с мирными жителями. Затем ВСУ атаковали автомобили оперативных служб, прибывшие для помощи. При повторной атаке один мужчина получил осколочное ранение ноги.

Момент нападения на автобусы рабочих заснял видеорегистратор третьей машины, которая ехала далеко позади. В салоне находились мужчина с женщиной.

«Чисто за тачкой [дрон] летит, смотри. Смотри, падает! Надо было посигналить им что ли, может они не видели», — переговаривается пара на записи.

Женщина после взрыва уговаривала мужчину уехать. Однако он заявил, что «надо помочь», и подъехал к взорванному автобусу. В итоге очевидцы забрали кого-то из раненых.

«Ничего страшного, не переживайте. Кровь, это всего лишь кровь. Нормально-нормально, все, братан, довезем», — успокаивает водитель неизвестного за кадром.

Еще один дрон должен был атаковать сам свинокомплекс. Его обнаружили на территории предприятия. Беспилотник осматривают взрывотехники.

Следственный комитет расследует атаку на автобусы рабочих. Он подчеркнул, что удар нанесли украинские военные, и пообещал установить «все обстоятельства и лиц, причастных к преступлению».

«Мы видим, что враги изменили тактику. Уже начинают массировано бить по мирным жителям», — отметил Гладков на оперативном совещании.

Губернатор поручил усилить меры по защите агропромышленного комплекса. В частности, стоит использовать средства радиоэлектронной борьбы, уточнил он. Ранее Гладков уже велел оснастить антидроновой защитой сельскохозяйственную технику. «Агро-Белогорье» тоже разрабатывает дополнительные меры, например рассматривает вопрос перевозки сотрудников в специальном транспорте.

Помимо нападения на автобусы, украинский дрон 6 мая атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа. Поврежден инфраструктурный объект связи, пострадавших нет. Ремонтники смогут приступить к работе после разрешения Минобороны.