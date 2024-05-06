Герой Донбасса и многодетный отец: защита Тимура Иванова потребует вернуть его домой

Адвокаты замминистра обороны Иванова попробуют вытащить подзащитного из СИЗО «Лефортово» и перевести под домашний арест в его особняк. Защита собрала «целый пакет» о наградах подозреваемого, а также хочет напомнить о пятерых детях Иванова. Сам он пока сидит в карантинной камере с холодильником и телевизором, на условия содержания он не жаловался.

Защита задержанного за взятку замминистра обороны Тимура Иванова попросит суд перевести его из СИЗО «Лефортово» под домашний арест, передает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на трех его адвокатов.

Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты на арест чиновника 8 мая. Адвокаты будут настаивать, чтобы суд сам вынес решение, а не просто вернул дело на пересмотр в районную инстанцию.

«Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», — указал адвокат Денис Балуев.

Чтобы убедить Мосгорсуд, защита собрала «целый пакет» о наградах Иванова. Всего у замминистра более десятка наград. Он признан Героем ДНР и ЛНР. Также защита напомнит, что у обвиняемого пятеро детей.

Адвокаты допускают возможность выхода Иванова под залог . Однако с этим могут возникнуть сложности, так как активы подозреваемого арестованы. Что конкретно заблокировано помимо счетов, защита пока не знает, поскольку следствие может не уведомлять адвокатов.

Местом для домашнего ареста защита предлагает загородный дом замминистра в премиальном поселке на Рублевском шоссе. Это особняк стоимостью под 1 млрд рублей и площадью около 1 тыс. кв м. Именно здесь, по информации СМИ, Иванов жил до задержания , купив дом в ипотеку.

«Внутри все дорого-богато: три этажа, четыре огромные спальни, пять туалетных комнат... Дом отделан дорогими эксклюзивными материалами», — описывал Telegram-канал Shot.

Альтернативой адвокаты укажут квартиру Иванова в центре Москвы, в известном «доме искусства» на Поварской улице. Этому дому посвящала стихи Белла Ахмадулина. Площадь жилья — свыше 317 кв. м, стоимость — более 600 млн руб.

Иванов сидит в СИЗО «Лефортово» с 24 апреля по решению Басманного районного суда столицы. Если Мосгорсуд не определит иное, он пробудет там минимум до 23 июня 2024 года. Пока что замминистра на карантине в одиночной камере, где есть холодильник и телевизор.

«Хроническими заболеваниями [Иванов] не страдает... Свое моральное состояние оценивает как стабильное, держится. Жалоб на условия содержания нет... По его словам, все необходимое имеется», — передавал первый зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.

Защита Иванова пока не может попасть к своему клиенту в СИЗО. Адвокатам нужно разрешение следователя, но тот, со слов юристов, утверждает, что до сих пор не получил от них соответствующее прошение. Оно отправлено почтой.

Дело Иванова

Заместителя Сергея Шойгу задержали 23 апреля. В тот день Иванов успел побывать на коллегии Минобороны, а уже вечером сотрудники ФСБ пришли к нему в рабочий кабинет. Чиновника обвинили в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК, наказание до 15 лет). По версии следствия, он получил взятку в виде разных услуг, стоимость которых суммарно может превысить миллиард рублей.

«Иванов постоянно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены в свою очередь за эти подряды оказывали ему разные услуги, начиная от строительства дома, заканчивая оплатой необходимых ему вещей разного рода», — отмечал источник ТАСС.

В общей сложности Иванов пользовался незаконными услугами бизнесменов с 2018-го по 2023 год. На должности замминистра он с мая 2016 года.

ФСБ собирала материалы на Иванова пять лет . Улики основаны на свидетельских показаниях и результатах оперативных мероприятий. Адвокат подозреваемого Денис Балуев отмечал, что в деле нет «факта передачи взятки» или какого-либо финансового вознаграждения.

«Деньги как предмет взятки вообще не фигурируют», — подчеркнул Балуев.

Вместе с Ивановым задержан его друг, кум и сосед по даче — предприниматель Сергей Бородин. Мужчины давно знакомы, часто встречали праздники семьями. Бородин занимался выполнением контрактов для Минобороны, его задержали первым, и бизнесмен дал показания на замминистра. Предпринимателя также обвиняют в получении особо крупной взятки.

Еще один фигурант дела — соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Эта фирма — один из крупнейших подрядчиков Минобороны. Фомин был в доверительных отношениях с Ивановым и оказывал ему с Бородиным услуги «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий». Обвинен по ч. 5 ст. 291 УК — дача взятки в особо крупном размере, до 15 лет лишения свободы.

И Бородин, и Фомин арестованы на два месяца.