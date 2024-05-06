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Женщине грозит 8 лет тюрьмы за попытку купить авокадо и бананы по цене яблок

В Варшаве женщина пробила на кассе 30 авокадо и более 3 кг бананов по цене яблок

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Shutterstock/FOTODOM

Жительница Варшавы купила 30 авокадо и три килограмма бананов по цене яблок. Как сообщает газета Rzeczpospolita, ей грозит восемь лет тюрьмы.

По данным столичной полиции, 53-летняя женщина взяла с полок магазина бананы и авокадо и упаковала их в три пакета. На кассе самообслуживания она взвесила все продукты как яблоки. Ее поведение было зафиксировано камерами видеонаблюдения и замечено охранником. Разница между счетом, который должен был быть оплачен, и суммой, которую покупательница в итоге заплатила, составила более 215 злотых (около 4900 рублей).

Подозреваемую задержали и доставили в полицейский участок, правоохранители квалифицировали действия женщины как мошенничество. Ей уже предъявили обвинения, но Миколай Малецки, автор блога Dogmaty Karnisty, считает, что описанная ситуация не является мошенничеством.

«Вы не можете обмануть кассу самообслуживания, вы не можете обмануть систему видеонаблюдения, вы не можете обмануть охранника, чья работа заключается в том, чтобы следить за тем, не совершают ли покупатели кражи. Действия [женщины] на кассе самообслуживания следует классифицировать как кражу. До суммы в 800 злотых это всего лишь правонарушение», — заметил он.

Если женщину признают виновной по статье о мошенничестве, ей грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Твери поймали серийного вора, который похищал продукты из одного и того же магазина.

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