Стало известно, какого игрока не хватает «Спартаку»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев оценил атакующую линию красно-белых в текущем сезоне. В комментарии Legalbet он выразил мнение, что Александр Соболев и Михаил Игнатов смотрятся предпочтительнее других игроков атаки «Спартака», в частности, костариканца Манфреда Угальде.

«Конечно, не хватает забивного форварда. Угальде не дает передачу на пустые ворота на Зиньковского. За девять игр в Российской премьер-лиге он мало чем себя проявил. Да, эпизодически он показывает какой-то уровень, но ничего сверхъестественного нет пока, что ожидают от него. Соболев и Игнатов смотрятся гораздо предпочтительнее Угальде», — сказал Бояринцев.

Говоря о состоявшемся накануне матче 27-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» в гостях играл с «Пари НН», эксперт отметил, что москвичи доминировали на поле и контролировали мяч. Он отметил разнообразие атакующих действий красно-белых и порадовался большому количеству фланговых передач.

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» — 0:0. Красно-белые набрали 43 очка и идут на четвертом месте, на семь очков отставая от лидирующего «Зенита». В случае, если петербуржцы обыграют «Факел» в своем матче 27-го тура, «Спартак» лишится даже математических шансов на чемпионство.

Ранее решение провести четыре матча РПЛ в понедельник назвали странным.