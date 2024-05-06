В Красноярске женщина сообщила о том, что ее мать-ветерана избили в пансионате

Жительница Красноярска пожаловалась на избиение ее матери. Об этом сообщает Telegram-канал «ПУЛЬС Красноярья».

По словам дочери пострадавшей, женщина-ветеран проживает в пансионате на улице Елены Стасовой. Сама родственница пострадавшей узнала о произошедшем после того, как мать рассказала ей об этом по телефону. Сразу же после этого женщина приехала в заведение.

По данным источника, работники заведения не смогли объяснить ситуацию. При этом они не оказали ветерану первую помощь и вызвали медработников только утром после произошедшего, сопровождение пенсионерке не обеспечили.

До этого в Новосибирске задержали двоих подозреваемых в избиении пенсионера. По версии правоохранителей, молодые люди подрались с пожилым мужчиной, так как хотели украсть у него телефон.

На конфликт обратили внимание сотрудники Росгвардии. Они разняли драку и вернули пострадавшему технику. Нападавших задержали, после чего доставили в отделение полиции.

Ранее житель Ленобласти получил 6,5 года колонии за избиение пенсионера молотком.