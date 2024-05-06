Лавров обсудил с руководством Сербии ситуацию в Косове

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с председателем парламента республики Аной Брнабич, вице-премьером и главой МВД страны Ивицей Дачичем и руководителем МИД республики Марко Джуричем. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«В духе стратегического партнерства рассмотрены ключевые вопросы двустороннего взаимодействия», — уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Стороны отметили, что на переговорах подтвердили взаимную готовность к укреплению сотрудничества, продолжению диалога не только на высшем, но и на межведомственном уровне.

Предметом особо внимательного рассмотрения стала ситуация на Балканах, урегулирование проблемы Косово, положению в Боснии и Герцеговине.

1 мая в Сербии заявили о невозможности введения санкций против России. Соответствующее заявление глава министерства обороны Сербии и кандидат в премьеры Сербии Вучевич сделал, выступая перед парламентариями.

Ранее Лавров заявил о стремлении Запада нанести православию непоправимый ущерб.