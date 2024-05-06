Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле анонсировали визит президента Узбекистана в Москву на парад Победы

Мирзиеев приедет в Москву в числе почетных гостей на парад Победы 9 мая

close
100%
РИА «Новости»

В рядах почетных гостей на параде Победы 9 мая в Москве фигурирует узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Почетными гостями на параде будут: <...> президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев», — отмечается в пресс-релизе.

Согласно информации президентской администрации, главы государств также примут участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного Солдата совместно с президентом РФ Владимиром Путиным.

Некоторое время назад власти Казахстана и Киргизии вслед за Россией заявили об отмене шествия «Бессмертного полка» из соображений безопасности. Никакой другой подоплеки здесь нет, считает политолог, эксперт Российско-Казахстанского пресс-центра Андрей Выползов. При этом эксперт подчеркнул, что ветераны Великой Отечественной войны из стран СНГ не останутся без внимания в День Победы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее опубликовали список президентов, которые посетят парад Победы 9 мая в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами