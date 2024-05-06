В Кремле анонсировали визит президента Узбекистана в Москву на парад Победы

В рядах почетных гостей на параде Победы 9 мая в Москве фигурирует узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Почетными гостями на параде будут: <...> президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев», — отмечается в пресс-релизе.

Согласно информации президентской администрации, главы государств также примут участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного Солдата совместно с президентом РФ Владимиром Путиным.

Некоторое время назад власти Казахстана и Киргизии вслед за Россией заявили об отмене шествия «Бессмертного полка» из соображений безопасности. Никакой другой подоплеки здесь нет, считает политолог, эксперт Российско-Казахстанского пресс-центра Андрей Выползов. При этом эксперт подчеркнул, что ветераны Великой Отечественной войны из стран СНГ не останутся без внимания в День Победы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее опубликовали список президентов, которые посетят парад Победы 9 мая в Москве.