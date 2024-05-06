В Москве возобновят подачу тепла в жилые дома

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возобновлении подачи тепла в жилые дома и социальные объекты. Решение принято в связи с холодной погодой в городе, написал он в своем Telegram-канале.

Ссылаясь на метеорологов, Собянин заявил, что холод сохранится в столице в течение ближайших дней. Причем в ночные часы могут быть заморозки.

По словам мэра, подача тепла продолжится, пока в Москве не установятся регламентные дневные и ночные температуры воздуха, позволяющие завершить отопительный сезон.

До этого москвичам и жителям Подмосковья пообещали вторую за май волну заморозков и мокрый снег. Синоптик Александр Шувалов отмечал, что пик этой волны на последний рабочий день и на 9 мая.

Об отключении отопления мэрия столицы сообщала 29 апреля. Заммэра Петр Бирюков рассказывал, что отопление перестали подавать в более чем 74 тыс. зданий, включая 34 тыс. жилых домов. Он констатировал, что отопительный сезон прошел штатно и система отопления перешла на летний режим работы.

Ранее синоптики рассказали, в каких регионах России на этой неделе выпадет снег.