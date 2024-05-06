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В России появились минивэны Lixiang Mega

В продаже в России появились первые минивэны Lixiang Mega

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Lixiang Mega

На авторынке в России появились первые футуристические минивэны Lixiang Mega. Об этом сообщает портал Quto.ru.

Внутри новинки — два электромотора на 543 л.с. Сам автомобиль весит 2,7 тонны и может разгоняться до «сотни» за 5,5 секунды. Максимальная скорость при этом составляет 180 км/ч. Также в автомобиль встроена система автономного вождения AD Max, которая позволяет ему самостоятельно перемещаться по любой дороге.

Некоторые сидения автомобиля оснастили функцией 16-точечного массажа. Также Lixiang Mega получил 21 аудиодинамик, встроенный холодильник, откидные столики и 17-дюймовый экран для пассажиров, сидящих сзади.

На данный момент российские продавцы предлагают купить новинку в Китае за 7 млн рублей, однако доставка, растаможка и прочие расходы обойдутся в дополнительные 3 млн. Имеющиеся в Москве Lixiang Mega продают с наценкой -— приобрести минивэн можно за 12 млн рублей.

До этого Great Wall официально подтвердил выход двух новых моделей Wey в России. Речь идет, в частности, о появлении на отечественном рынке кроссовера Wey 07, который аналогичен популярному среди россиян Lixang L9. Для новинки будет доступен официальный сервис и гарантийное обслуживание. Wey 07 — это параллельный кроссовер, ДВС которого физически связан с колесами. Примерная мощность силовой установки — 400-500 л.с.

Ранее был раскрыт список самых популярых авто среди россиян в апреле.

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