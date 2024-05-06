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Франция отрицает отправку солдат Иностранного легиона на Украину

МИД Франции: Париж не направлял солдат Иностранного легиона на Украину

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Ranu Abhelakh/Reuters

Франция не направляла солдат Иностранного легиона на территорию Украины. Об этом сообщил МИД страны в своем аккаунте в соцсети X (Twitter).

Французские дипломаты назвали сообщения об отправке солдат Иностранного легиона на Украину дезинформацией, кампания по которой не прекращается.

«Нет, Франция не отправляла войска на Украину», — пояснили в МИД страны.

До этого политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон не станет отдавать приказ о массовой переброске французских солдат на Украину. Перла добавил, что Макрон «наступает» скорее в информационном пространстве, где еще со времен ухода с поста канцлера Германии Ангелы Меркель пытается стать «лидером Европы».

5 мая бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция отправила отряды из своего Иностранного легиона на Украину, которые уже ведут бои с российскими военными в Донбассе.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.

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