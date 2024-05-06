В МИД России прокомментировали вызов посла Франции

В МИД РФ заявили вызванному послу Франции в России Пьеру Леви о деструктивной и провокационной линии страны. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ обратили внимание, что российская сторона указала на провокационную линию Парижа, которая ведет к дальнейшей эскалации конфликта.

В министерстве отметили, что попытки французских властей создать некую «стратегическую неопределенность» для России заявлениями о возможной отправке западных солдат на Украину обречены на провал.

В российском дипведомстве связали вызов дипломата со «все более воинственными заявлениями» французского руководства и новыми данными о возрастающей вовлеченности Франции в конфликт вокруг Украины.

«Цели и задачи специальной военной операции будут выполнены», — резюмировали в МИД РФ.

До этого в Кремле заявили о необходимости реакции РФ на заявления об отправке войск на Украину.

Ранее Макрон превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса.