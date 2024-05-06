Бишимбаев выступил с последним словом, процитировал Гитлера и призвал присяжных к гуманности Экс-министр Бишимбаев отказался признать себя виновным в жестоком убийстве жены

Бывший министр Казахстана Бишимбаев, за делом которого следит вся страна, отказался признать вину в убийстве жены. Она умерла от закрытой черепно-мозговой травмы после восьмичасовых побоев. Бишимбаев заявил, что не мог знать, «что происходит в мозгу» жертвы после его ударов. Он считает, что убил неумышленно, и в последнем слове попросил присяжных о гуманности.

Судимый за жестокое убийство жены экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев в последнем слове не признал себя убийцей. Он также пожаловался на предвзятое отношение общества и суда. Свою речь Бишимбаев зачитал в зале суда с листов бумаги, говоря на русском.

«Никогда, ни в один момент того вечера я не желал смерти своей супруге. Я не предполагал такого исхода. Я виноват, но не в умышленном убийстве... Причиной смерти стала гематома от лопнувшего сосуда в голове. Ну никак невозможно это умышленно сделать, разорвать этот сосуд. Все ее органы, кости, череп не повреждены, никаких проникающих ранений нет», — пояснил свою логику Бишимбаев.

В оправдание он указал, что не мог знать о происходящем «в ее мозгу», и о приближении смерти Салтанат после избиения. Чиновник признал себя виновным только в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый отрицает и то, что систематически избивал жену. Мужчина заявил, что следствие не смогло это доказать.

Бишимбаев нанес Салтанат столько травм перед смертью, что в суде заключение судмедэкспертов озвучивали около 40 минут. Специалисты установили, что подозреваемый целенаправленно бил по жизненно важным органам, истязая жертву на протяжении примерно восьми часов. В итоге у женщины нашли гематому головного мозга в 230 мл крови.

Сам Бишимбаев добавил в последнем слове, что верит в Бога, который каждый день испытывает людей. По мнению экс-министра, в ночь убийства Нукеновой он не прошел божественный «тест».

«Тест на самые высокие нравственные ценности. В ту ночь я этот тест не прошел. Я оскорбил все лучшее, что есть во мне, что есть в каждом из людей. Я это глубоко понимаю, переживаю и раскаиваюсь. Каюсь в этом каждый день», — подчеркнул Бишимбаев.

Он отметил, что не пытался скрыться и сам выбрал суд в открытом режиме с участием присяжных. Все потому, что хотел «донести правду» о произошедшем и своих отношениях с Салтанат. При этом Бишимбаев сообщил о «кампании по очернению», которая, по его мнению, повлияла на следствие и может исказить решение присяжных заседателей.

«Нет в нашей стране человека, который не был бы так или иначе знаком с этим делом... С учетом развернутой в соцсетях, в СМИ кампании по разжиганию ненависти ко мне, искажению обстоятельств дела, очернению меня, моей семьи, я рискую, что любой присяжный заранее предубежден против меня... Все это сделано искусственно, умышленно организовано и оплачено», — утверждает чиновник.

Бишимбаев неожиданно сравнил происходящее с методами нацистской пропаганды процитировал в последнем слове на суде лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, ошибочно приписав их бывшему Рейхсканцлеру Германии Йозефу Геббельсу.

«Не хочется цитировать, но скажу. Был такой печально известный министр нацистской пропаганды в Германии. Вот его знаменитое выражение: «Чем ужаснее будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди». Вот так и получается в моем деле», — сказал Бишимбаев.

Мужчина призвал присяжных понять его и помнить о гуманности. Подсудимый назвал их своей «единственной надеждой на объективность».

«Спросите себя, а если бы это был не Бишимбаев на скамье подсудимых. Не экс-министр, а другой, обычный гражданин... Хотя бы на секунду представьте, хотели бы вы такого суда для кого-нибудь из своих близких... Спросите себя по совести, доказана ли обвинением бесспорно моя вина именно в умышленном убийстве», — заключил Бишимбаев.

Обвиняемый также извинился перед родными и близкими Салтанат, назвав ее своим любимым человеком. Дополнительно он принес извинения «всем гражданам», чьи чувства задело произошедшее. Отдельно Бишимбаев попросил прощения у собственной семьи и друзей, поскольку принес в их жизнь стыд, горе и тревогу.

Последнее слово Байжанова

После главного фигуранта дела с последним словом выступил второй подсудимый, родственник экс-министра Бахытжан Байжанов. Убийство случилось ресторане Bau, где он работает директором. Байжанова обвинили в активном участии в сокрытии преступления. Так, по версии следствия, бизнесмен стер записи камер видеонаблюдения (их смогли восстановить и использовали в суде).

Выступление Байжанова было намного короче Бишимбаева. Предприниматель признал, что действительно помогал скрывать улики.

«Но здесь главный вопрос, знал ли я, что на тот момент было совершено тяжелое преступление, причинение смерти Салтанат. Могу поклясться, я не знал. Если бы знал, не сделал бы ни одного из этих действий», — подчеркнул Байжанов.

Он заявил, что не простил бы себя за осознанную помощь в сокрытии убийства. Бизнесмен, как и бывший министр, сказал присяжным, что они его единственная надежда. Байжанов также извинился перед родными убитой. Свое извинение он «от всего сердца» повторил в конце речи на казахском.

«Все эти дни я вспоминал редкие встречи с Салтанат и думал, что она могла бы жить... Это был очень теплый искренний человек. Сегодня уже никакими словами нельзя облегчить боль семьи и близких Салтанат. Но если есть хоть какая-та возможность облегчить эту утрату, я готов понести наказание», — сказал Байжанов.

Убийство Салтанат произошло в ноябре 2023 года. В тот день Бишимбаев пришел с ней в ресторан Bau с концерта. Когда-то в этом же заведении пара играла свадьбу. Как выяснилось во время расследования дела, в браке Бишимбаев был одержим ревностью, часто бил супругу и пытался полностью контролировать. В ресторане они в очередной раз поссорились, и Салтанат сказала, что хочет расстаться. Экс-министр вышел из себя, начал бить женщину, таскать за волосы, душить. Скорую в ресторан вызвали утром — когда Нукенова была мертва уже минимум шесть часов. После звонка медиков на место прибыла полиция. Следующее заседание состоится 10 мая — по его итогам присяжные и судья могут принять решение о вине Бишимбаева и Байжанова.