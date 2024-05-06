В варшавском суде рассказали о сбежавшем в Белоруссию судье

В Воеводском административном суде Варшавы заявили, что сбежавший в Белоруссию польский судья официально находится в отпуске. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что Шмидт находится в отпуске с 22 апреля по 10 мая 2024 года.

В суде подчеркнули, что еще не получили от Шмидта заявления об увольнении.

Там подчеркнули, что руководство суда не располагает информацией относительно его просьбы о предоставлении убежища и заявления об отказе от должности судьи.

До этого руководитель министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован информацией о польском судье, который намерен просить политического убежища в Белоруссии.

6 мая стало известно, что польский судья Томаш Шмидт запросил убежище в Белоруссии.

По словам Шмидта, он работал судьей второго отделения воеводского административного суда Варшавы и руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши.

Ранее Россия отказала во временном убежище журналистке, покинувшей Афганистан из-за талибов (организация запрещена в России).