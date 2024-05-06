Решение провести четыре матча РПЛ в понедельник назвали странным

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков выразил недоумение в связи с проведением четырех матчей 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в понедельник. В комментарии Legalbet он признался, что считает такое решение по календарю матчей странным.

«Можно было не растягивать, все-таки в выходные дни больше болельщиков приходит на стадион. В выходные дни все для них, а четыре матча чемпионата в будний день, конечно, странное решение. Я против такого количества матчей в понедельник, точно также, как и все, наверное. Одну игру можно вынести, но не столько», — считает Кирьяков.

В понедельник, 6 мая, состоялся матч в Екатеринбурге между «Уралом» и «Балтикой», хозяева одержали волевую победу со счетом 2:1. В настоящее время «Зенит» в гостях играет с «Факелом», а в 20:30 по столичному времени в Москве начнутся еще два матча: ЦСКА примет «Рубин», а «Локомотив» сыграет с «Ростовом».

После 26-ти туров лидером первенства остается «Зенит», набравший 50 очков. По столько же баллов у «Краснодара» и «Динамо», но у сине-бело-голубых есть матч в запасе. На четвертой строчке с 43-мя очками идет «Спартак», на два балла от него отстает «Локомотив».

Ранее стало известно, в каком случае Дзюба выйдет на поле в матче с «Ростовом».