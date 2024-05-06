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В новые санкции ЕС против РФ могут включить запрет передачи финансовых сообщений ЦБ

Bloomberg: ЕС в рамках новых санкций по РФ может запретить использование СПФС

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России может запретить использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, санкции могут включать и запрет на импорт гелия, усиление экспортных ограничений в отношении марганцевой руды и других редкоземельных элементов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники.

В публикации отмечается, что в новый пакет рестрикций будут включены десятки физических и юридических лиц, а также экспортные компании. Более десятка из них из третьих стран, в том числе из Китая, ОАЭ и Турции.

До этого член Европарламента (ЕП) от Италии Анна Бонфриско допустила рост инфляции в Евросоюзе (ЕС) из-за санкций против России. Своим мнением она поделилась в обращении к Еврокомиссии (ЕК).

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что санкции против России наносят вред Европе. Политик отметил, что попытки европейских чиновников нанести ущерб экономике России обернулись крахом.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.

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