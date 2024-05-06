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Ученые создали двумерный материал лучше графена по ключевым параметрам

ACS Nano: двумерная форма бора превзошла графен по прочности и проводимости

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Global Look Press

Американские ученые из Пенсильванского университета усовершенствовали новый материал, опережающий графен (двумерную форму углерода) по ключевым характеристикам. Речь идет о борофене — пленке из бора толщиной в один атом. Исследование опубликовано в научном журнале ACS Nano.

По словам специалистов, борофен тоньше, легче, прочнее и гибче графена, а также лучше проводит электрический ток. Команде удалось придать ему хиральность, позволив борофену особым образом взаимодействовать с клетками, элементами белков и другими биологическими объектами.

Хиральность относится к похожей, но не идентичной физической форме. Например, левая и правая руки считаются хиральными. В молекулах хиральность может привести к тому, что биологические или химические единицы существуют в двух версиях, которые не могут быть идеально совмещены, но способны зеркально отражать друг друга.

По словам ученых, хиральные свойства борофена позволят улучшить доставку лекарств в нужные ткани и более точно отслеживать изменения в организме. Также на основе материала можно разработать биосенсоры нового поколения.

Ранее ученые впервые создали двумерную форму золота — голден.

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