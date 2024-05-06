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Прихожанин выстрелил в священника во время службы, так как ему «сказал об этом Бог»

В США мужчина выстрелил в пастора во время службы, но его пистолет на сработал

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Shutterstock/FOTODOM

В США служба в одной из церквей штата Пенсильвания закончилась ЧП: мужчина выстрелил в пастора. Об этом сообщает издание ABC News.

Инцидент произошел 5 мая в одной из церквей Северного Брэддока: 26-летний мужчина зашел в храм, когда пастор читал проповедь. Священнослужитель встретился со злоумышленником взглядами, в это время последний вынул из кармана оружие, наставил его на пастора и спустил курок.

Пистолет не сработал, после этого прихожане совместными усилиями остановили агрессора и удерживали его до приезда полиции. Задержанный пояснил, что «сделать это ему сказал сам Бог». Мужчина планировал выстрелить в пастора, затем дождаться ареста, тюрьмы и «очистить свой разум».

Пастор в беседе со СМИ заявил, что благодарен Богу за то, что все сложилось именно таким образов и он остался жив.

Ранее в Дагестане юноша обстрелял ворота церкви, чтобы напугать сотрудников ППС.

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