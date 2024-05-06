«Россия 25» обыграла Белоруссию в матче Большого тура

В рамках Большого тура состоялся хоккейный матч между «Россией 25» и национальной командой Белоруссии.

Встреча, которая прошла в Омске, завершилась со счетом 4:0.

В составе «России 25» точными бросками отметились Захар Бардаков, Максим Соркин, а также Арсений Грицюк, который оформил дубль.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее были названы самые хоккейные города России.