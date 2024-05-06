Волонтеры из Сибири рассказали, что люди спасли медвежонка, приняв его за щенка

В Новосибирской области две девушки нашли больного медвежонка и передали в волонтерскую организацию, однако региональное минприроды раскритиковало их, заявив, что животное ни в коем случае нельзя было трогать. Сотрудница организации «Лохматый ангел» Стася пояснила «Газете.Ru», что зоозащитники сразу сообщили во все службы о находке и предложили самостоятельно отвезти медвежонка в клинику — в минприроды никто не возражал. С медвежонка уже сняли 50 клещей.

«Медвежонка нашли люди обычные, которые к зоозащитной деятельности не имеют никакого отношения. Они подумали, что это мертвый щенок лежит, даже подходить не хотели к нему. В итоге все равно посмотрели, а это медвежонок, еще и живой. Из всех признаков жизни он только дышал. Вышли на нас, это уже четвертый наш медвежонок, которого мы спасаем, мы действуем всегда по протоколу. Мы позвонили на горячую линию Министерства природы, предупредили, где нашли, что нашли, как нашли. Подождали, пока нам кто-то перезвонил. Я сказала, что медвежонку совсем плохо. Если ничего не делать, то это бездействие, которое приведет к смерти. Это на самом деле тоже статья. У нас есть договоренность с клиникой, мы позвонили, спросили уважаемых врачей, примут ли они медвежонка хотя бы оказать первую помощь. Не говоря уже о каком-то амбулаторном содержании на стационаре. Они согласились. Мы предупредили об этом специалистов Минприроды, что есть такой вариант увезти его в клинику прямо сейчас, ему плохо. Нам никто против ничего не сказал. После этого с нами связался егерь, мы ему тоже об этом сказали, когда уже ехали с медвежонком в машине», — заявила она.

По мнению Стаси, минприроды раскритиковало их действия для того, чтобы другие люди не трогали животных в подобных случаях. Она подчеркнула, что организация делала все по протоколу и ничего не нарушила.

«Понятно, почему так говорят в министерстве. Я нисколько не обижаюсь на это на все, и наша команда не обиделась. Хотя на самом деле это не очень приятно, но мы не обиделись. Это чтобы другим людям неповадно было. Здесь просто была ситуация, когда надо было решать, что делать, либо он бы умер. Я не могу рассуждать, о чем думали в министерстве природы, какие они моменты вкладывали в их сообщение. Может быть, это тот посыл, чтобы никто так не делал, чтобы люди ожидали на месте. Возможно, к нашей команде какое-то более-менее лояльное отношение, что нам егеря все доверились, и мы полетели в клинику с ним. А может быть, потом они все по шапке получили. Я не знаю. Но в любом случае нам никто не говорить сидеть на месте, что кто-то приедет. Мы бы сидели на месте, поверьте, все время девочки сидели в поле, не трогая медвежонка, просто издалека визуально его видели, что он лежит. Мы ничего не нарушили. У нас есть все телефонные разговоры. Мы на горячую линию позвонили, от нас информация поступила», — добавила она.

Девушка подчеркнула, что медвежонка сейчас пытаются вылечить и направить на реабилитацию, а позже должны выпустить обратно в лес.

«Медвежонок находится сейчас на передержке. В клинике его на ночь оставлять не стали. Ему оказали первую помощь. Сняли с него 50 клещей, которые прям сосали его, невероятное количество клещей, которые по нему просто ползали. Медвежонка заживо съедали. Мишка истощенный, одни кости торчали. Был практически в бессознательном состоянии, не понимал, что происходит. Поэтому мы быстро с ним все сделали по максимуму в клинике и увезли на передержку, чтобы был минимальный контакт с людьми. Это нужно для того, чтобы у мишки был шанс пойти в дикую природу. Лес — это их дом, поэтому все-таки надо быть заинтересованными в том, чтобы возвращать медвежат туда, откуда они пришли. Мы делаем все, чтобы мишка уехал на реабилитацию в центр, а после года-двух, когда он научится строить берлоги и добывать себе еду самостоятельно, без человека, его чипируют и вернут обратно в Болотнинский район», — заключила она.

5 мая в сообществе волонтерской организации «Лохматый ангел» появилось сообщение о том, что в Болотнинском районе был найден истощенный медвежонок в «критическом состоянии». Зоозащитники уточнили, что сообщили о находке в минприроды и везут животное в клинику.

Позднее в Telegram-канале минприроды Новосибирской области появился пост с критикой спасителей медвежонка. По данным ведомства, обнаружившие его девушки не позвонили в единую диспетчерскую службу и решили «самостоятельно помочь животному».

«Ежегодно пишем, что нельзя трогать диких животных. В каком состоянии они бы не были. И ежегодно слышим дилетантское эхо вопросов вдоль возмутительного тона: «А что, они должны знать все телефоны? А что, они должны были ждать инспектора возле животного, которому срочно нужна помощь? В такой ситуации каждая секунда важна, нелюди!». А у нас встречный вопрос — а если бы рядом была медведица? А если бы медвежонок был не в таком состоянии и решил лаконично прервать когтями движение доброй воли?», — говорится в посте.

Ранее в Красноярском крае медведь прыгнул на автомобиль и выбил головой стекло.