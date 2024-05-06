Военная операция на Украине, день 803-й

08:43

Берлинские пожарные до сих пор не могут потушить пожар на заводе Diehl Metal Applications, начавшийся 3 мая, сообщает Tagesspiegel.

Представитель пожарной службы заявил, что операция продлится еще некоторое время и «все, что еще может гореть, сгорит».