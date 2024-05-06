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Политика

Военная операция на Украине, день 803-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 803-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Атакованы энергетические объекты на Сумщине на Украине, сообщили в областной военной администрации. Воздушные силы ВСУ проинформировали о поражении 12 ударных дронов. МВД России объявило в розыск экс-премьера Украины Гройсмана, бывших глав МИД и МВД Украины Климкина и Авакова, а также бывшего главу СНБО Данилова. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:52

Двери Белоруссии для проведения на ее территории переговоров по Украине открыты, все зависит от политической воли Киева, заявил РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.

08:43

Берлинские пожарные до сих пор не могут потушить пожар на заводе Diehl Metal Applications, начавшийся 3 мая, сообщает Tagesspiegel.

Представитель пожарной службы заявил, что операция продлится еще некоторое время и «все, что еще может гореть, сгорит».

08:34

08:31

В Харькове и Сумской области возникли перебои со светом на фоне взрывов – местные СМИ

08:29

«Уралвагонзавод» отправил эшелон танков Т-90М «Прорыв» в ВС РФ – пресс-служба концерна

08:26

Российские войска ночью нанесли удары по энергосистеме украинского города Сумы и складу с боеприпасами для РСЗО в районе НИИ, связанного с химическим производством, сообщает РИА Новости со ссылкой на «координатора николаевского подполья» Сергея Лебедева.

08:23

Лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис не исключил, что США придется отправить войска в зону украинского конфликта в случае поражения Киева.

«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это случится, то возникнет значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт — не только с помощью наших денег, но и наших военнослужащих», — сказал он в интервью телеканалу CBS.

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Global Look Press
08:14

08:09

12 из 13 ударных дронов, запущенных по Украине, были уничтожены, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

08:05

Атакованы энергетические объекты на Сумщине на Украине, сообщили в областной военной администрации.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 803-го дня специальной военной операции России на Украине.

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