Военная операция на Украине, день 803-й

Двери Белоруссии для проведения на ее территории переговоров по Украине открыты, все зависит от политической воли Киева, заявил РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.
Берлинские пожарные до сих пор не могут потушить пожар на заводе Diehl Metal Applications, начавшийся 3 мая, сообщает Tagesspiegel.
Представитель пожарной службы заявил, что операция продлится еще некоторое время и «все, что еще может гореть, сгорит».
Российские войска ночью нанесли удары по энергосистеме украинского города Сумы и складу с боеприпасами для РСЗО в районе НИИ, связанного с химическим производством, сообщает РИА Новости со ссылкой на «координатора николаевского подполья» Сергея Лебедева.
Лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис не исключил, что США придется отправить войска в зону украинского конфликта в случае поражения Киева.
«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это случится, то возникнет значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт — не только с помощью наших денег, но и наших военнослужащих», — сказал он в интервью телеканалу CBS.
12 из 13 ударных дронов, запущенных по Украине, были уничтожены, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Атакованы энергетические объекты на Сумщине на Украине, сообщили в областной военной администрации.