В Подмосковье школьница отказалась встречаться с молодым человеком и стала получать угрозы

Подростка из Подмосковья задержали за угрозы девушке и ее семье. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Мытищах. Молодой человек предложил своей 16-летней знакомой встречаться, но россиянка отказала ему. В последствии подобное повторялось несколько раз.

Отказы школьницы не понравились подростку, поэтому он стал звонить россиянке и угрожать ей и ее семье.

Правоохранители возбудили уголовное дело. На данный момент юноша находится в ИВС.

Как сообщает Telegram-канал Baza, в своих социальных сетях молодой человек оскорблял девушку. Она заметила эту публикацию и решила пообщаться со школьником, но на встречу пригласила брата и его друзей. В результате конфликта в лицо юноше распылили перцовый баллончик.

Правоохранители обратили внимание на интересы подростка. В его квартире нашли тетради с записями и картинками по тематике ИГИЛ (организация запрещена в России). По словам самого молодого человека, в прошлом году он заинтересовался политикой, поэтому обратил внимание на организацию.

Ранее в Петербурге мужчина угрожал взорвать дом из-за сломавшегося телевизора.