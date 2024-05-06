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Посла России вызвали в МИД Чехии

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за кибератак

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Depositphotos

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал к себе посла России в республике Александра Змеевского из-за ситуации с кибератаками на объекты в стране. Об этом сообщает агентство ČTK.

«Мы призвали Россию прекратить эти действия, противоречащие нормам ООН и ее собственным обязательствам», — заявил Липавский.

Посольство России не прокомментировало вызов посла.

Накануне в чешском министерстве иностранных дел рассказали, что правительство Чехии официально отозвало на родину посла республики в России Витезслава Пивоньку.

Внешнеполитическое ведомство страны 3 мая заявило, что государственные органы и объекты критической инфраструктуры страны с 2023 года подвергались нападениям хакеров, связанных с Россией. По версии МИД страны, за атаками стоит группировка APT28. Как следовало из заявления, опубликованного на сайте министерства, хакеры пытались похитить данные чешских ведомств и организаций.

Ранее президент Чехии заявил о поиске «новых путей» поддержки Украины при помощи европейских войск.

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