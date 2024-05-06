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Названы типы мясных продуктов, способных вызывать рак

Daily Mail: красное и ультра-обработанное мясо повышает риск развития рака

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Depositphotos

По мнению британских диетологов Дуэйна Меллора и Мэтью Ламберта, в число самых канцерогенных (провоцирующих рак) продуктов входит красное и утра-обработанное мясо. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Эксперты по здоровому питанию уточнили, что всех канцерогенов избежать невозможно. Однако риск развития рака можно существенно снизить, если исключить из рациона мясные полуфабрикаты и блюда из них — сосиски, колбасу, бекон, салями, ветчину и хот-доги. Дело в том, что для увеличения срока хранения или улучшения вкуса мясо подвергается специальной химической обработке. Так, нитраты (соли азотной кислоты) в такой пище могут преобразоваться в N-нитрозохимикаты (NOCs) в организме. Эти вещества являются мощными канцерогенами.

В список «канцерогенов высокого класса» также входят стейки, бургеры и отбивные из красного мяса. По словам экспертов, красное мясо увеличивает риск развития рака толстой кишки, желудка и поджелудочной железы. Один из возможных путей провоцирования рака связан с соединением под названием хем (haem), содержащим железо и придающим мясу насыщенный цвет. Тем не менее, полностью отказываться от красного мяса не нужно. Достаточно ограничить его потребление до 70 граммов в день.

Ранее врач рассказала, сколько колбасы безопасно есть в день.

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