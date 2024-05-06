МИД Казахстана отозвал из ОАЭ дипломата, обвиненного женой в домашнем насилии

Советника посла Казахстана в ОАЭ отозвали на родину после скандального заявления, сделанного его женой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД республики Айбека Смадиярова.

На фоне обвинений в адрес дипломата министерство иностранных дел Казахстана решило освободить его от занимаемой должности и вернуть на родину. К делу подключились правоохранители.

«Мы срочно отзываем данного сотрудника в Казахстан. Далее его делом будут заниматься правоохранительные органы», — отметил Смадияров.

Дипломат Сакен Мамаш Ташкенбайулы работал советником посольства Казахстана в ОАЭ. По словам его жены Карины Мамаш, 5 мая ее супруг избил ее сестру. Женщина утверждает, что сама подвергалась физическому, эмоциональному, экономическому и бытовому насилию на протяжении многих лет. Ее заявление опубликовал казахстанский общественный фонд «Немолчи.кз», в нем жена дипломата обратилась к государству с просьбой о помощи и защите.

«На протяжении десяти лет он меня насилует и избивает. Я нахожусь в опасности. Мои дети рядом с ним находятся в опасности. <..> Хочу, чтобы моего супруга лишили статуса дипломата и посадили в тюрьму за все издевательства, которые он надо мной совершал», — рассказала женщина.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о домашнем насилии. Теперь за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, травлю несовершеннолетнего, в том числе в интернете, виновным грозит уголовная ответственность.

Документ был принят на фоне получившего крайне широкую огласку дела бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, который, по версии следствия, руками забил свою жену. Значительная часть аудитории, пристально следящей за делом, требует пожизненного срока для обвиняемого.

Ранее бывшего полицейского, получившего тюремный срок за насилие к жене и детям, оправдали.