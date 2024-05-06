Россия пригрозила Британии ударами по военным объектам за пределами Украины

Министерство иностранных дел России на встрече с послом Великобритании Найджелом Кейси выразило решительный протест из-за заявлений главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по РФ британским оружием. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

Британскому послу заявили, что РФ может ударить в ответ по британским военным объектам и технике как на территории Украины, так и вне ее.

«Найджел Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории Российской Федерации могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами»,— говорится в сообщении МИД РФ.

До этого представитель дипломатической службы Европейского союза Петер Стано в ходе брифинга в Брюсселе заявил, что ЕС рассматривает возможный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крымскому мосту в контексте права Украины на самозащиту.

Ранее в Кремле прокомментировали намеки Украины на уничтожение Крымского моста.