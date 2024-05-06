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Анна Щербакова сменила имидж

Российская фигуристка Щербакова показала свой новый имидж

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Телеграм-канал Anna Shcherbakova

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию в новом имидже.

«Подстриглась. Уши проколола. 20 лет настраивалась», — подписала снимок фигуристка.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Последним международным турниром для российских фигуристов стали Олимпийские Игры в Пекине.

Ранее Алина Загитова назвала китайцев сородичами.

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