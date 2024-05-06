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Chery запустила сервисную акцию для Tiggo 8 Pro Max в России

Компания Chery запустила сервисную акцию для полноприводных Tiggo 8 Pro Max в РФ

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Chery

В России компания Chery запустила сервисную акцию для Tiggo 8 Pro Max с целью налаживания эффективной работы системы полного привода. Об этом «Газете.Ru» рассказали в автокомпании.

Отмечается, что Chery предоставила в дилерскую сеть последнюю версию ПО для установки в автомобили указанной модели. Владельцы полноприводных Tiggo 8 Pro Max уже получили уведомление с приглашением посетить дилерские центры для решения проблемы.

В апреле владельцы кроссоверов Chery Tiggo 8 Pro Max пожаловались на сбои в работе системы полного привода. У некоторых собственников она отключалась во время эксплуатации. Отмечалось, что проблемы начали возникать после того, как комплектующие от немецкого ZF или американского BorgWarner заменили на китайские муфту Faps и блок управления 3LN. Вскоре после этого Chery развернула сервисную акцию для устранения проблемы.

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