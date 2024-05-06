Российский таксист закончил поездку с пьяной женщиной и младенцем в отделе полиции

На Алтае для пьяной женщины с младенцем поездка на такси закончилась в отделе полиции. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Горно-Алтайск. Водитель такси взял очередной заказ. Клиенткой оказалась пьяная женщина с трехмесячным ребенком на руках. В ходе поездки она роняла девочку на сиденье, а затем на пол. При этом на уговоры поднять ребенка она не реагировала, а позже заснула.

Будучи отцом двоих детей, мужчина побоялся оставить ребенка наедине с недобросовестной матерью. Он отвез обеих в городской отдел полиции.

К моменту прибытия клиентка проснулась и стала агрессивно себя вести. Полицейские предложили ей пройти медосвидетельствование, однако та отказалась и ее поместили в помещение для содержания задержанных лиц. Младенца передали инспекторам по делам несовершеннолетних, а о случившемся правоохранители сообщили в органы опеки и попечительства.

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