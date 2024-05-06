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США вывели из-под санкций «дочку» Сбербанка

Минфин: США вывели из-под санкций бывшую швейцарскую «дочку» Сбербанка

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Jonathan Ernst/Reuters

США вывели из-под санкций бывшую швейцарскую «дочку» Сбербанка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский минфин.

Отмечается, что в сентябре 2022 года Сбербанк продал свое дочернее предприятие Sberbank Switzerland AG инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA. Санкции США и стран Запада не распространяются на нового владельца компании.

До этого эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков говорил, что после введения Евросоюзом 5 февраля 2023 года эмбарго на импорт российских нефтепродуктов экспорт топлива и мазута из РФ не только не сократился, но даже вырос на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом.

Также глава министерства обороны Литвы Лауринас Касчюнас говорил, что Россия приспособилась к внешнему экономическому давлению западные страны недооценили «способность Кремля адаптироваться к ситуации».

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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