США вывели из-под санкций бывшую швейцарскую «дочку» Сбербанка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский минфин.

Отмечается, что в сентябре 2022 года Сбербанк продал свое дочернее предприятие Sberbank Switzerland AG инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA. Санкции США и стран Запада не распространяются на нового владельца компании.

До этого эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков говорил, что после введения Евросоюзом 5 февраля 2023 года эмбарго на импорт российских нефтепродуктов экспорт топлива и мазута из РФ не только не сократился, но даже вырос на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом.

Также глава министерства обороны Литвы Лауринас Касчюнас говорил, что Россия приспособилась к внешнему экономическому давлению западные страны недооценили «способность Кремля адаптироваться к ситуации».

Ранее США расширили список антироссийских санкций.