Убийцы добровольца и военкора российских государственных СМИ Рассела Бентли с позывным «Техас» задержаны и дают признательные показания. В начале апреля американец, который воевал в Донбассе с 2014 года и получил гражданство РФ, пропал в Донецке. Спустя несколько дней стало известно о загадочной гибели «Техаса». По одной из версий, его могли принять за шпиона и задержать российские военные.

Убийцы 64-летнего добровольца и военкора Рассела Бентли с позывным «Техас» задержаны и дают признательные показания, сообщил адвокат его вдовы Людмилы. Из-за тайны следствия он рассказал Telegram-каналу «Операция Z: Военкоры Русской Весны» лишь общую информацию. Юрист уточнил, что дело ведут следователи Главного военного следственного управления Следственного комитета России, назначена судебно-медицинская экспертиза по обнаруженным останкам.

«Негодяи, которые совершили данное преступление, – я не побоюсь этого слова, хотя и носят погоны, в настоящий момент задержаны, дают признательные показания. Вот все, что я могу сказать», — сказал адвокат.

Рассел Бентли с позывным «Техас» участвовал в боевых действиях на востоке Украины с 2014 года. Он родился в Техасе, где почти всю жизнь проработал лесорубом. В 2010-х Бентли переехал в Донецк, принял православие и вступил в ополчение ДНР. Сам он говорил, что поехал в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения . Позже американец из-за возраста покинул вооруженные силы, женился на учительнице русского языка, получил гражданство РФ, стал вести пророссийские блоги и сотрудничать с государственными СМИ типа Sputnik.

«Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны», — заявил «РИА Новости» гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» (в нее входит Sputnik) Дмитрий Киселев.

Рассел Бентли пропал 8 апреля, когда поехал помогать людям после обстрела Петровского района Донецка. Несколько дней о «Техасе» ничего не было известно, пока 12 апреля его знакомые не объявили вознаграждение за информацию о том, что произошло с военкором. В тот же день появились очевидцы, которые рассказали, что Бентли якобы «взяли люди в камуфляже, военной форме». Возникла версия, что его приняли за шпиона. 15 апреля жена Бентли говорила, что его якобы «взяли и продолжают незаконно удерживать военные». О загадочной гибели «Техаса» стало известно 19 апреля.