В ЮАР под завалами рухнувшего дома находятся свыше 50 человек

В южноафриканском городе Джордж произошло обрушение сроившегося дома, под завалами дома могут находиться более 50 человек. Об этом сообщает портал News 24.

Отмечается, что дом строился в центральной части города. Под завалами, по сообщениям очевидцев, могут находиться 59 человек. На место прибыли бригады скорой помощи и спасательные службы.

До этого сообщалось, что в центре Волгограда прохожих едва не придавило обрушившимся балконом. Инцидент произошел в доме по улице Советской, по словам местной жительницы, она находилась в квартире и услышала грохот, с балкона рухнула часть фасада. Под кусками бетона едва не оказались мать с ребенком.

По словам женщины, дом признан объектом культурного наследия, капитальный ремонт в здании проводился в 2019 году. На сообщения об обрушении балкона в управляющей компании, обслуживающей дом, пока не отреагировали.

Ранее россиянин вышел покурить на балкон и упал на козырек дома.