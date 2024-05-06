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В Приангарье ввели режим ЧС регионального значения

Режим ЧС регионального значения введен в Приангарье из-за крупных пожаров

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Прокуратура Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что режим ЧС регионального значения введен в Иркутской области из-за пожаров в Братском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале чиновника.

Он подчеркнул, что режим ЧС также вводится из-за неблагоприятного прогноза синоптиков. Губернатор отметил, что порывы ветра могут стать причинами молниеносного распространения пожаров.

Кобзев попросил местных жителей быть предельно бдительными.

До этого пресс-служба управления МЧС по Иркутской области заявила, что река Непа в Иркутской области может затопить поселок Токма, на месте уже дежурят спасатели МЧС России.

Также сотрудники Роспотребнадзора продолжают мониторить санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории регионов, пострадавших от весеннего паводка.

В заявлении отмечается, что в настоящее время специалисты контролируют ситуацию в трех российских субъектах. Речь идет о Тюменской, Оренбургской и Курганской областях.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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