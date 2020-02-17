Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян

Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что ресурсы вошли в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

На страницах обоих источников не было информации о согласии со стороны пользователей на обработку данных.

Ранее россиян предупредили о массовых кражах персональных данных, а также «эпидемии» телефонного спама из-за развития технологии определения номера пользователей интернета.

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