Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян
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Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что ресурсы вошли в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
На страницах обоих источников не было информации о согласии со стороны пользователей на обработку данных.
Ранее россиян предупредили о массовых кражах персональных данных, а также «эпидемии» телефонного спама из-за развития технологии определения номера пользователей интернета.
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