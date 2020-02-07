Роскачество дало советы по борьбе с детской зависимостью от онлайн-игр

Эксперты Роскачества составили перечень рекомендаций, которые помогут уберечь детей от зависимости от компьютерных игр, передает ТАСС.

Так, специалисты советуют договориться с ребенком о том, когда и сколько времени он может потратить на онлайн-игры.

Эксперты также рекомендуют ограничить траты ребенка на компьютерные игры с помощью специальной детской карты с лимитом.

Кроме того, в Роскачестве отметили, что альтернативой онлайн-играм могут стать кружки и секции, так как увлеченный каким-либо видом спорта или творчеством ребенок вряд ли станет сидеть за компьютером целыми днями.